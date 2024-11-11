Безопасность матча сборных Франции и Израиля обеспечат четыре тысячи полицейских

Безопасность матча между сборными Франции и Израиля обеспечат четыре тысячи сотрудников полиции. Игра пройдёт в рамках Лиги наций УЕФА в четверг, 14 ноября. Местом действия станет арена «Стад де Франс», расположенная в Сен-Дени, пригороде Парижа.

По информации Euronews, 2,5 тыс. полицейских разместятся непосредственно рядом с ареной. А ещё 1,5 тыс. будут патрулировать улицы Парижа, а также работать в местном общественном транспорте.

Ранее в Амстердаме болельщики израильского клуба «Маккаби Тель-Авив» подверглись нападению.

На игру на данный момент продано порядка 20 тыс. билетов.