Де ла Фуэнте высказался о травме Ямаля

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился комментарием о травме вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

— Со вчерашнего дня я на связи с «Барселоной». Самое главное для нас — здоровье игроков. Надеюсь, Ламин быстро поправится, — сказал де ла Фуэнте журналистам.

Напомним, 17-летний Ямаль пропустил минувший матч чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (0:1). Позже стало известно, что у Ямаля травма голеностопа, из-за которой он пропустит несколько недель.

15 ноября сборная Испании встретится на выезде с Данией, а 18-го числа примет дома Швейцарию. Обе игры Лиги наций начнутся в 22:45 по мск.