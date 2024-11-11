«До сих пор не понимаю»: Нагельсманн вспомнил о «руке Кукурельи» на Евро-2024

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн дал новый комментарий по поводу нашумевшего эпизода с попаданием мяча в руку защитника Марка Кукурельи. Произошло это в четвертьфинале Евро-2024, когда на табло горел счёт 1:1. В итоге Испания обыграла Германию 2:1 по итогам экстра-тайма.

«Я должен похвалить себя за то, как спокойно я себя повёл в той ситуации. Это очень нетипично для меня. Сейчас я не думаю об этом слишком много, потому что уже не могу на это повлиять. До сих пор не понимаю, почему судья не пошёл смотреть повтор», - слова Нагельсманна приводит Bayern & Germany.