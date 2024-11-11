Аканджи не вызван в сборную Швейцарии — известна причина

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи не примет участия в предстоящих матчах сборной Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что 29-летний футболист не был вызван из-за неоптимальной физической формы. Напомним, последний матч «Манчестер Сити» Аканджи провел на скамейке запасных.

В текущем сезоне швейцарец принял участие в 14 играх с учетом всех турниров и стал автором одной результативной передачи.

15 ноября сборная Швейцарии примет Сербию в рамках пятого тура Лиги наций, а 18-го числа команда Мурата Якина встретится на выезде с Испанией.