Игроки сборной Франции устали от работы под руководством Дидье Дешама, если верить информации источника.

Нынешний рулевой «трёхцветных» занимает свой пост с лета 2012 года. Согласно сведениям журналиста Ромена Молины, в команде устали от тренерских методов Дешама. Футболисты французской сборной хотели бы поработать под началом Зинедина Зидана, до сих пор не вернувшегося к делу после ухода из мадридского «Реала» в 2021 году.

Контракт Дидье Дешама с Федерацией футбола Франции рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, если не произойдёт ничего незапланированного, наставник проведёт во главе команды ещё как минимум один крупный турнир – ближайший чемпионат мира.