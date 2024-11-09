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Игроки сборной Франции ждут Зидана – им «надоел» Дешам слухи

09 Ноября 2024 • 01:36 Комментировать
Франция
...
Израиль
14.11 22:45

Игроки сборной Франции устали от работы под руководством Дидье Дешама, если верить информации источника.

Нынешний рулевой «трёхцветных» занимает свой пост с лета 2012 года. Согласно сведениям журналиста Ромена Молины, в команде устали от тренерских методов Дешама. Футболисты французской сборной хотели бы поработать под началом Зинедина Зидана, до сих пор не вернувшегося к делу после ухода из мадридского «Реала» в 2021 году.

Контракт Дидье Дешама с Федерацией футбола Франции рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, если не произойдёт ничего незапланированного, наставник проведёт во главе команды ещё как минимум один крупный турнир – ближайший чемпионат мира.

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Сборная Франции Зинедин Зидан Дидье Дешам ещё теги

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