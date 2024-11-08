В пятницу вечером был объявлен состав сборной Италии на ближайший сбор. Главный тренер «скуадры адзурры» Лучано Спаллетти включил в список таких футболистов:

Доннарумма, Мерет, Викарио – Бастони, Буонджорно, Камбьясо, Комуццо, ди Лоренцо, Димарко, Гатти, Околи, Савона, Удоги – Барелла, Фраттези, Пизилли, Риччи, Ровелла, Тонали – Кин, Мальдини, Распадори, Ретеги.

В этом месяце сборная Италии проведёт два матча Лиги наций – против Бельгии (14 ноября) и Франции (17 ноября). На текущий момент команда Лучано Спаллетти занимает первое место в своей группе с 10 очками после четырёх туров.