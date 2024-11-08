Де ла Фуэнте высказался о потере Родри

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился комментарием о травме полузащитника «Манчестер Сити» Родри Эрнандеса.

Напомним, испанский хавбек порвал крестообразные связки и выбыл до конца текущего сезона.

«Отсутствие Родри — большая потеря для нас, но у нас есть Касадо и Субименди», — приводит слова тренера Barca Universal.

На счету Родри 57 матчей в футболке национальной команды, четыре забитых мяча и два ассиста.

15 ноября сборная Испании проведет выездной матч пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА против Дании, а 18 ноября команда де ла Фуэнте примет Швейцарию.