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Де ла Фуэнте высказался о потере Родри

08 Ноября 2024 • 19:50 Комментировать
Дания
...
Испания
15.11 22:45

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился комментарием о травме полузащитника «Манчестер Сити» Родри Эрнандеса.

Напомним, испанский хавбек порвал крестообразные связки и выбыл до конца текущего сезона.

«Отсутствие Родри — большая потеря для нас, но у нас есть Касадо и Субименди», — приводит слова тренера Barca Universal.

На счету Родри 57 матчей в футболке национальной команды, четыре забитых мяча и два ассиста.

15 ноября сборная Испании проведет выездной матч пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА против Дании, а 18 ноября команда де ла Фуэнте примет Швейцарию.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Испании Луис де ла Фуэнте Родри Эрнандес ещё теги

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