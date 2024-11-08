Де ла Фуэнте высказался о потере Родри

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился комментарием о травме полузащитника «Манчестер Сити» Родри Эрнандеса.
Напомним, испанский хавбек порвал крестообразные связки и выбыл до конца текущего сезона.
«Отсутствие Родри — большая потеря для нас, но у нас есть Касадо и Субименди», — приводит слова тренера Barca Universal.
На счету Родри 57 матчей в футболке национальной команды, четыре забитых мяча и два ассиста.
15 ноября сборная Испании проведет выездной матч пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА против Дании, а 18 ноября команда де ла Фуэнте примет Швейцарию.
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