Тикнизян рассказал, какой тренер нужен сборной Армении

Защитник московского «Локомотива» и национальной сборной Армении Наир Тикнизян поделился мнением о том, какой тренер нужен армянской сборной.

«Сейчас есть тенденция на молодых тренеров, которые ещё недавно игроками были. Рауль, ван Перси, Каннаваро. Но не привязываемся к фамилиям, а говорим про модель. Если будет кто-то из этой категории – будет хорошо», - говорит Тикнизян для Metaratings.

Напомним, что сборная Армении на данный момент выступает в Лиге наций в группе с командами Северной Македонии, Латвии и Фарерских островов. У коллектива второе место и четыре очка. Отставание от первого места - шесть баллов.