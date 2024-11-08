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Адиев считает, что Черчесов продолжит работать в сборной Казахстана

08 Ноября 2024 • 18:42 Комментировать

Экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о Станиславе Черчесове, нынешнем главном тренере казахстанской национальной команды. Ранее в отставку подал президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов, при котором Черчесов стал тренером сборной.

«Все последние достижения, в том числе сборной Казахстана, связаны с Барменкуловым. Как это отразится на Черчесове? Сложно сказать. В любом случае у Станислава Саламовича действующий контракт. Думаю, он продолжит работу», - делится Адиев для «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Черчесов провёл у руля сборной Казахстана четыре матча, все – в рамках Лиги наций. В них команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью – с норвежцами.

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Станислав Черчесов Сборная Казахстана Магомед Адиев ещё теги
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