Адиев считает, что Черчесов продолжит работать в сборной Казахстана

Экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о Станиславе Черчесове, нынешнем главном тренере казахстанской национальной команды. Ранее в отставку подал президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов, при котором Черчесов стал тренером сборной.

«Все последние достижения, в том числе сборной Казахстана, связаны с Барменкуловым. Как это отразится на Черчесове? Сложно сказать. В любом случае у Станислава Саламовича действующий контракт. Думаю, он продолжит работу», - делится Адиев для «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Черчесов провёл у руля сборной Казахстана четыре матча, все – в рамках Лиги наций. В них команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью – с норвежцами.