Зайнутдинов: «Холанн – не ключевой игрок сборной Норвегии»

Полузащитник сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов высказался о национальной сборной Норвегии. С этой командой казахстанцы играют в текущем сезоне Лиги наций.

«Холаанн – это машина по забиванию голов. Но Эдегор впечатлил меня сильнее. Просто мастер! После матча мы с партнерами обсуждали именно его, а не Холанна. На мяче он очень силен. Эдегора бы назвал ключевой фигурой в сборной», - рассуждает Зайнутдинов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Эдегор только недавно приступил к полноценным тренировкам с «Арсеналом». В лондонском клубе он является капитаном и одним из ключевых игроков.