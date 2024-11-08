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Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии

08 Ноября 2024 • 16:25 Комментировать

39-летний нападающий Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на ноябрьский сбор. Полностью список игроков, которых вызвал рулевой «европейских бразильцев» Роберто Мартинес, выглядит так:

Диогу Кошта, Руи Силва, Са, Далот, Канселу, Семеду, Нуну Мендеш, Тавареш, Араухо, Джало, Вейга, Антониу Силва, Пальинья, Жоау Невеш, Отавиу, Витинья, Нунес, Гонсалвеш, Бернанду Силва, Бруну Фернандеш, Фелиш, Нету, Тринкау, Консейсау, Леау, Роналду.

В этом месяце сборная Португалии проведёт матчи Лиги наций против Польши (15 ноября) и Хорватии (18 ноября).

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Криштиану Роналду Сборная Португалии
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