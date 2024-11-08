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Лига наций УЕФА

Ни одного игрока «Реала»: Объявлен состав сборной Испании

08 Ноября 2024 • 14:15 Комментировать (1)

Сборная Испании объявила состав на ноябрьский сбор. Любопытно, что в списке не оказалось ни одного футболиста «Реала». Вопрос в том, стоит ли этому удивляться, ведь в мадридском суперклубе сейчас погоду делают легионеры, а Дани Карвахаль в октябре получил серьёзную травму колена.

Луис де ла Фуэнте включил в заявку сборной Испании таких игроков: Райя, Ремиро, Санчес – Порро, Мингеса, Вивиан, Лапорт, Пау Торрес, Кукурелья, Гримальдо, Паредес – Мерино, Субименди, Фабиан Руис, Педри, Ольмо, Баэна, Касадо – Мората, Ямаль, Уильямс, Пино, Оярсабаль, Айосе, Омородион, Сарагоса.  

Впереди у сборной Испании матчи Лиги наций против Дании (15 ноября) и Швейцарии (18 ноября).

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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсaфобия
08 Ноября 2024 в 14:38
Касадо!!!!
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