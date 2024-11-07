Кейн и Беллингем – в составе сборной Англии на ноябрьский сбор

Национальные команды продолжают публиковать списки игроков, вызванных на ближайший сбор. В четверг вечером такой список опубликовала сборная Англии. Ли Карсли, для которого этот сбор во главе «трёх львов» станет последним, вызвал следующих футболистов:

Дин Хендерсон, Пикфорд, Ремсдейл – Александер-Арнольд, Колвилл, Гехи, Холл, Харвуд-Беллис, Конса, Льюис, Уокер – Беллингем, Фоден, Галлахер, Гиббс-Уайт, Гомес, Джонс, Палмер, Райс – Гордон, Грилиш, Кейн, Мадуэке, Сака, Соланке, Уоткинс.

В ноябре сборная Англии сыграет в Лиге наций против Греции (14 ноября) и Ирландии (17 ноября).

Напомним, что с 2025 года тренером сборной Англии будет Томас Тухель.