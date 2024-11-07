Дешам прокомментировал отсутствие Мбаппе в сборной Франции

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе не попал в список футболистов, вызванных в сборную Франции на ноябрьский сбор. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам.

«Я провёл беседу с Мбаппе и принял решение, что так будет лучше. Килиан хотел приехать. Его отсутствие не связано с неспортивными проблемами. Я не скажу вам большего. Повторяю – это моё решение», - сказал Дешам журналистам.

Стоит сказать, что Килиан Мбаппе пропускал и прошлый, октябрьский сбор национальной команды.

Впереди у сборной Франции матчи Лиги наций против Израиля (14 ноября) и Италии (17 ноября).