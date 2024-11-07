Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Мбаппе не вызван в сборную Франции

07 Ноября 2024 • 16:28 Комментировать

Сборная Франции опубликовала список футболистов, вызванных на ноябрьский сбор. Стоит отметить, что в этом списке не оказалось нападающего Килиана Мбаппе. В октябре звёздный футболист тоже пропускал сбор национальной команды – то ли из-за проблем со здоровьем, то ли из-за плохой формы, то ли по своему желанию (информация появлялась разная). Во Франции даже критиковали Килиана.

Полностью состав сборной Франции выглядит так: Шевалье, Меньян, Самба – Клаусс, Динь, Уэсли Фофана, Тер Эрнандес, Конате, Кунде, Салиба, Упамекано – Камавинга, Гендузи, Кане, Коне, Рабио, Заир-Эмери – Баркола, Дембеле, Коло-Муани, Нкунку, Олисе, Тюрам.

В этом месяце сборная Франции проведёт матчи Лиги наций против Израиля (14 ноября) и Италии (17 ноября).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль назвал лучшего игрока в мире Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале» Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Миранчук рассказал, каков Месси на поле В «Арсенале» приняли решение по Зинченко «Спартак» или «Краснодар»: Кордоба дал ответ Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Рыбин объяснил, с чем связан результативный старт сезона в НХЛ для Овечкина Гол и ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» «Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Ноября
16:53 · Лига наций УЕФА
Дешам прокомментировал отсутствие Мбаппе в сборной Франции
16:28 · Лига наций УЕФА
Мбаппе не вызван в сборную Франции
14:03 · Лига наций УЕФА
Назван состав сборной Германии – вратарь «Манчестер Сити» Ортега вызван впервые
06 Ноября
23:54 · Испания. Ла Лига
Мбаппе может снова не поехать в сборную Франции
05 Ноября
12:30 · Лига наций УЕФА
Легенда «Реала» Рауль может возглавить сборную
03 Ноября
23:09 · Италия. Серия А
Погба дал смелое обещание
02 Ноября
00:54 · Франция. Лига 1
Доннарумма объяснил, чего не хватало сборной Италии на Евро-2024
01 Ноября
01:49 · Испания. Ла Лига
Гави может вернуться в сборную Испании уже в ноябре
30 Октября
21:44 · Лига наций УЕФА
Уехавший в Саудовскую Аравию Тони оценил свои перспективы в сборной Англии
29 Октября
21:50 · Лига наций УЕФА
Манчини не исключил возвращение в сборную Италии
24 Октября
20:31 · Лига наций УЕФА
Венгер не рад назначению Тухеля в сборную Англии
16:27 · Чемпионат мира 2026
В сборной Дании объявили имя нового главного тренера официально
19 Октября
21:59 · Германия. Бундеслига
Кейн – о Тухеле в сборной Англии: «Лучшее решение из возможных»
09:21 · Лига наций УЕФА
Черчесов высказался о неудачах сборной Казахстана в Лиге наций
08:56 · Лига наций УЕФА
Черчесов прокомментировал свою шутку над казахстанским журналистом
00:58 · Испания. Ла Лига
Крамарич – о Модриче: «Сомневаюсь, что такой хорват ещё когда-нибудь родится»
18 Октября
23:11 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии» прокомментировал назначение Тухеля в сборную Англии
12:26 · Лига наций УЕФА
Глава Казахстанской федерации: «Нам не нужен казахский язык от Черчесова»
03:19 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брайтона» объяснил, почему Тухель подходит сборной Англии
02:08 · Англия. Премьер-лига
Уокер оценил назначение Тухеля тренером сборной Англии
17 Октября
22:17 · Испания. Ла Лига
Лапорта – о повреждении Ямаля в сборной Испании: «Это было безрассудно»
18:30 · Лига наций УЕФА
Жиру раскрыл проблему Гризманна в сборной Франции
17:25 · Лига наций УЕФА
Тухель оценил свои перспективы в сборной Англии после чемпионата мира
15:31 · Лига наций УЕФА
Черданцев: Черчесову нужна поддержка в сборной Казахстана
13:57 · Англия. Премьер-лига
Тухель может вернуть в сборную Англии двух игроков 1
Все новости