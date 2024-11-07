Мбаппе не вызван в сборную Франции

Сборная Франции опубликовала список футболистов, вызванных на ноябрьский сбор. Стоит отметить, что в этом списке не оказалось нападающего Килиана Мбаппе. В октябре звёздный футболист тоже пропускал сбор национальной команды – то ли из-за проблем со здоровьем, то ли из-за плохой формы, то ли по своему желанию (информация появлялась разная). Во Франции даже критиковали Килиана.

Полностью состав сборной Франции выглядит так: Шевалье, Меньян, Самба – Клаусс, Динь, Уэсли Фофана, Тер Эрнандес, Конате, Кунде, Салиба, Упамекано – Камавинга, Гендузи, Кане, Коне, Рабио, Заир-Эмери – Баркола, Дембеле, Коло-Муани, Нкунку, Олисе, Тюрам.

В этом месяце сборная Франции проведёт матчи Лиги наций против Израиля (14 ноября) и Италии (17 ноября).