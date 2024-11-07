Назван состав сборной Германии – вратарь «Манчестер Сити» Ортега вызван впервые

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн выбрал футболистов для ноябрьского сбора. Вызов в ряды Бундестим получили такие игроки:

Бауманн, Нюбель, Ортега – Госенс, Хенрихс, Киммих, Кох, Миттельштадт, Рюдигер, Шлоттербек, Та – Андрих, Брандт, Фюрих, Гросс, Мусиала, Нмеча, Штиллер, Вирц – Гнабри, Хаверц, Кляйндинст, Ундав.

Отметим, что дебютный вызов в сборную Германии получил голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега.

В этом месяце сборная Германии проведёт матчи Лиги наций против Боснии и Герцеговины (16 ноября, дома) и Венгрии (19 ноября, на выезде).