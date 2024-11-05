Легенда «Реала» Рауль может возглавить сборную

Бывший капитан «Реала» Рауль имеет возможность перейти на работу со сборной. 47-летний специалист находится в списке кандидатов на пост главного тренера национальной команды Армении. Об этом рассказал вице-президент Федерации футбола Армении – Армен Никогосян.

«Мы рассматриваем два варианта: тренера, который возглавит команду начиная с двух следующих игр, и тренера, который приступит к работе со следующего года. Среди кандидатов много специалистов, в том числе и Рауль», - сказал Никогосян Fast News.

В настоящий момент Рауль тренирует молодёжную команду «Реала». Ранее появлялась информация о планах Рауля сменить работу в следующем году.