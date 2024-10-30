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Уехавший в Саудовскую Аравию Тони оценил свои перспективы в сборной Англии

30 Октября 2024 • 21:44 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
...
Аль-Ахли Джидда
Через 22 ч. 52 мин.

Нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тони высказался о возможном возвращении в сборную Англии.

В конце августа 28-летний футболист покинул «Брентфорд» и переехал в Саудовскую Аравию. Стоимость трансфера составила более 40 млн евро.

«Я не могу повлиять на мнение людей, которые считают, что мой приезд в Саудовскую Аравию снижает шансы попасть в сборную. Единственное, что я могу сделать, – сосредоточиться на себе и показывать хорошую игру. Кто знает, что произойдёт. 

Если мне суждено вернуться в сборную – я готов, если нет – так тому и быть. Конечно, я хочу сыграть на ЧМ-2026.

В Саудовской Аравии сложная лига. У каждого есть своё мнение, но не каждое мнение соответствует действительности», – сказал в интервью talkSPORT Тони.

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Аль-Иттихад — Аль-Ахли чемпионата Саудовской Аравии — 31 октября 2024
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