Уехавший в Саудовскую Аравию Тони оценил свои перспективы в сборной Англии

Нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тони высказался о возможном возвращении в сборную Англии.

В конце августа 28-летний футболист покинул «Брентфорд» и переехал в Саудовскую Аравию. Стоимость трансфера составила более 40 млн евро.

«Я не могу повлиять на мнение людей, которые считают, что мой приезд в Саудовскую Аравию снижает шансы попасть в сборную. Единственное, что я могу сделать, – сосредоточиться на себе и показывать хорошую игру. Кто знает, что произойдёт.

Если мне суждено вернуться в сборную – я готов, если нет – так тому и быть. Конечно, я хочу сыграть на ЧМ-2026.

В Саудовской Аравии сложная лига. У каждого есть своё мнение, но не каждое мнение соответствует действительности», – сказал в интервью talkSPORT Тони.