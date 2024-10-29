Манчини не исключил возвращение в сборную Италии

Роберто Манчини, недавно покинувший должность главного тренера сборной Саудовской Аравии, ответил на вопрос о будущем.

Специалист лишился работы на прошлой неделе. По слухам, за досрочное прекращение сотрудничества итальянец получил компенсацию в размере 25-30 млн евро. Впрочем, сам наставник эту информацию не подтвердил.

«Разговоры о моей неустойке – ложь, – ответил Манчини, также высказавшийся о возможном возвращении в сборную Италии: «В жизни никогда не знаешь, что будет потом. Сборная Италии – главная команда в стране. Мы многого достигли вместе, включая нашу рекордную серию без поражений», – поведал 59-летний тренер, возглавлявший «скуадру адзурру» с 2018 по 2023 год.