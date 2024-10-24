Венгер не рад назначению Тухеля в сборную Англии

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

Венгер заявил, что, по его мнению, тренер должен быть выбран из местных специалистов. При этом он отметил, что не имеет ничего против Тухеля.

— Мне кажется, что Тухель является идеальным тренером, но он не англичанин. Хотя это не запрещено, поэтому ничего плохо в том нет, — цитирует Венгера BeIN Sports.

Напомним, после чемпионата Европы – 2024 Гарет Саутгейт принял решение покинуть пост главного тренера команды. Вместо него был назначен Ли Карсли, который будет руководить сборной до января.