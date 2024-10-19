Черчесов высказался о неудачах сборной Казахстана в Лиге наций

«Не можем быть довольны результатами - поражения есть поражения. Мы видели - от этого нужно оттолкнуться в ходе ноябрьского сбора. Сказал об этом футболистам перед тем, как они разъехались», - передает слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».