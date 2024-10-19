Черчесов высказался о неудачах сборной Казахстана в Лиге наций

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мыслями о выступлении своих подопечных в текущем розыгрыше Лиги наций.
«Не можем быть довольны результатами - поражения есть поражения. Мы видели - от этого нужно оттолкнуться в ходе ноябрьского сбора. Сказал об этом футболистам перед тем, как они разъехались», - передает слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».
После четырех туров группового этапа Лиги наций сборная Казахстана набрала всего одно очко и занимает последнее место в своем квартете. Подопечные Черчесова не забили еще ни одного мяча. Следующий матч Казахстан сыграет на своем поле против национальной команды Австрии.
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