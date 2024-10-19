Черчесов прокомментировал свою шутку над казахстанским журналистом

Российский специалист Станислав Черчесов, занимающий пост наставника сборной Казахстана, высказался о своей шутке в адрес казахстанского журналиста во время пресс-конференции.

«Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Ранее Черчесов заплатил денежный штраф после неуместной шутки в ответ на вопрос журналиста на казахском языке.

Под руководством российского тренера Казахстан сыграл четыре поединка в Лиге наций и набрал один балл. В прошедших играх команда не сумела забить ни одного гола.