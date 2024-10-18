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Глава Казахстанской федерации: «Нам не нужен казахский язык от Черчесова»

18 Октября 2024 • 12:26 Комментировать

Адилет Барменкулов, который занимает пост президента Казахстанской федерации футбола, дал комментарий по поводу главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова. Ранее российский специалист заплатил штраф после неуместной шутки в ответ на вопрос журналиста на казахском языке.

По словам Барменкулова, в Казахстане не требуют от Черчесова изучения местного языка.

«Нам не нужен его казахский, а нужны его футбольные знания. Общие слова и вещи Саламович уже должен знать и понимать, но зачем ему полностью знать казахский язык, не разговаривать же на нём», - цитирует Черчесова Sport24.

В четырёх матчах Лиги наций под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не побеждала и даже не забивала (0:0, 0:3, 0:4, 0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
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