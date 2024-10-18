Глава Казахстанской федерации: «Нам не нужен казахский язык от Черчесова»

Адилет Барменкулов, который занимает пост президента Казахстанской федерации футбола, дал комментарий по поводу главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова. Ранее российский специалист заплатил штраф после неуместной шутки в ответ на вопрос журналиста на казахском языке.

По словам Барменкулова, в Казахстане не требуют от Черчесова изучения местного языка.

«Нам не нужен его казахский, а нужны его футбольные знания. Общие слова и вещи Саламович уже должен знать и понимать, но зачем ему полностью знать казахский язык, не разговаривать же на нём», - цитирует Черчесова Sport24.

В четырёх матчах Лиги наций под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не побеждала и даже не забивала (0:0, 0:3, 0:4, 0:1).