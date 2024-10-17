Жиру раскрыл проблему Гризманна в сборной Франции

После ухода из международного футбола Уго Льориса капитаном национальной сборной Франции стал Килиан Мбаппе, а не Антуан Гризманн. В прессе писали о том, что Гризманна очень расстроил выбор главного тренера «трёхцветных» Дидье Дешама. Комментарий на этот счёт дал Оливье Жиру.

«По словам Гризманна, тот факт, что он не стал капитаном сборной Франции, повлиял на него. Он не скрывал этого. Это вполне нормально», - сказал Жиру Telefoot.

Напомним, что недавно Антуан Гризманн объявил о решении завершить карьеру в сборной Франции. Теперь нападающий сосредоточится на клубном футболе.

Гризманн хочет неудач сборной Франции, чтобы вернуться