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Тухель оценил свои перспективы в сборной Англии после чемпионата мира

17 Октября 2024 • 17:25 Комментировать

С начала 2025 года Томас Тухель будет главным тренером сборной Англии. Немец заключил контракт, рассчитанный на полтора года. У Тухеля спросили, будет ли его результат с командой на чемпионате мира – 2026 рассматриваться с точки зрения всего двух вариантов – успех или провал.

«Давайте оценим это, когда мы проделаем определённую работу за это время. Если будет решено, что это провал, то мы не будем продолжать. Если будет решено, что это не провал, мы сможем продолжить. Посмотрим. Никто не может предсказать будущее», - сказал Тухель журналистам.

Напомним, что после Евро-2024 из сборной Англии ушёл Гарет Саутгейт.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Томас Тухель
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