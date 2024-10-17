Черданцев: Черчесову нужна поддержка в сборной Казахстана

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о работе Станислава Черчесова на посту наставника сборной Казахстана.

По словам эксперта, в Казахстане не все были за назначение российского специалиста, и сейчас люди начинают там раскачивать лодку.

«Ситуация для Черчесова сложная, общего мнения по его назначению нет. В такой ситуации сложно работать, нужна поддержка», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела уже четыре матча в рамках Лиги наций и набрала всего одно очко. В этих встречах команда не сумела забить ни одного мяча.

Следующим соперником Казахстана станет национальная команда Австрии.