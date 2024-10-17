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Амельченко оценил ничьи Беларуси с Северной Ирландией и Люксембургом эксклюзив

17 Октября 2024 • 12:57 Комментировать
Беларусь
1:1
Люксембург

Бывший вратарь ФК «Москва» и сборной Беларуси, нынешний тренер-ассистент «Славии» (Мозырь) Антон Амельченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги октябрьских матчей Лиги наций Беларусь – Северная Ирландия (0:0) и Беларусь – Люксембург (1:1).

- По поводу результата, я думаю, все довольны, хоть кто-то и скажет, что с Люксембургом должны были выиграть. Возможно, каждый имеет свое мнение. Но с точки зрения содержания, если у нас вратарь в трёх или четырёх матчах лучший в команде, значит, наверное, нам очень сильно повезло. Остались игры с Болгарией и Северной Ирландией, и там всё встанет на свои места, как ни крути. Всем нам хочется, чтобы мы двигались вперёд, а какими средствами, выбирает тренер, – дал комментарий Амельченко.

По итогам двух третей дистанции сборная Беларуси занимает второе место в группе 3 Лиги С Лиги наций, уступая лидирующей сборной Северной Ирландии одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Антон Амельченко

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