Киммих высказался о стиле игры сборной Германии при Нагельсманне

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих поделился мнением об игре сборной Германии при Юлиане Нагельсманне.

Бундестим уверенно возглавляет турнирную таблицу Лиги наций с десятью очками после четырёх туров, на пять баллов опережая Нидерланды. В недавнем очном матче немецкая национальная команда обыграла «оранжевых» с минимальным счётом.

«Требовал ли Нагельсманн играть в атакующий футбол в поединке с Нидерландами? Да. Он хочет, чтобы мы всегда играли на победу и никогда не принижали свои возможности, каким бы ни был наш состав. Как я уже говорил, нам нужно вернуть нашу былую самооценку – достичь этого можно только путём постоянных побед.

Теперь наша цель – выиграть группу Лиги наций. Мы стали первыми в своей группе на Евро, что скорее осложнило нам путь в плей-офф, но наша задача от этого не меняется», – сказал в беседе с Kicker Киммих.