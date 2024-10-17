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Лига наций УЕФА

Киммих высказался о стиле игры сборной Германии при Нагельсманне

17 Октября 2024 • 00:49 Комментировать
Германия
1:0
Нидерланды

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих поделился мнением об игре сборной Германии при Юлиане Нагельсманне.

Бундестим уверенно возглавляет турнирную таблицу Лиги наций с десятью очками после четырёх туров, на пять баллов опережая Нидерланды. В недавнем очном матче немецкая национальная команда обыграла «оранжевых» с минимальным счётом.

«Требовал ли Нагельсманн играть в атакующий футбол в поединке с Нидерландами? Да. Он хочет, чтобы мы всегда играли на победу и никогда не принижали свои возможности, каким бы ни был наш состав. Как я уже говорил, нам нужно вернуть нашу былую самооценку – достичь этого можно только путём постоянных побед.

Теперь наша цель – выиграть группу Лиги наций. Мы стали первыми в своей группе на Евро, что скорее осложнило нам путь в плей-офф, но наша задача от этого не меняется», – сказал в беседе с Kicker Киммих.

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Бавария Сборная Германии Юлиан Нагельсманн Йозуа Киммих ещё теги

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