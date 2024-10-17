Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций

Мотивация команд в Лиге наций остаётся предметом споров, хотя связка турнира с отборами на чемпионаты Европы и мира призвана стимулировать сборные выступать хорошо. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» смотрит на текущую ситуацию в Лиге наций и выделяет команды, которые уже не смогут через этот турнир попасть на чемпионат мира 2026 года.

Лига наций и отбор ЧМ-26

На чемпионате мира – 2026 выступят 16 сборных из Европы. 12 путёвок разыграют в классическом отборе – их получат победители 12 отборочных групп. Борьба начнётся уже весной. А оставшиеся 4 билета в зоне УЕФА будут разыграны в стыковых играх. За них будут бороться 16 команд – 12 вторых мест из отборочных групп и 4 команды из Лиги наций.

Из Лиги наций в стыковые матчи за билеты на чемпионат мира отправятся 4 лучших победителя групп среди тех, кто в отборе занял места ниже второго. То есть среди 14 победителей групп Лиги наций составят рейтинг. Из него вычеркнут победителей групп обычного отборочного турнира (они получают прямые билеты на мундиаль) и обладателей вторых мест в обычном отборочном турнире (они получают билеты в стыковые игры сразу). И четыре самые верхние команды отправятся в «стыки».

В теории может получиться так, что в рейтинге победителей групп Лиги наций после вычёркивания первых и вторых мест классического отбора окажется менее четырёх команд. Тогда в «стыки» из Лиги наций может выйти кто-то из тех, кто не занял первое место, но находится выше всех в общем рейтинге Лиги наций. Но вероятность такого расклада очень низкая.

Кто не попадёт на ЧМ-26 через Лигу наций

Учитывая критерии, приведённые выше, в стыковые игры за билеты на чемпионат мира из Лиги наций с высокой долей вероятности выйдут лучшие среди победителей групп. Таким образом, через Лигу наций на мундиаль уже почти наверняка не могут выйти команды, которые потеряли шансы на первые места в квартетах. Им теперь нужно сосредотачиваться на классическом отборе.

В списке таких команд находятся сборные Польши, Шотландии, Бельгии, Израиля, Боснии и Герцеговины, Сербии, Швейцарии, Ирландии, Финляндии, Казахстана, Исландии, Черногории, Эстонии, Азербайджана, Кипра, Литвы, Люксембурга, Армении, Фарерских островов и Лихтенштейна. Эти команды точно не займут первые места в своих группах Лиги наций.

Система отбора команд в стыковые игры на сегодняшний день может казаться несколько запутанной. На деле же, когда завершится обычный отбор на чемпионат мира – 2026 в Европе, ситуация прояснится. Кстати, УЕФА уже успел утвердить дату проведения жеребьёвки отборочного турнира. Она состоится в пятницу, 13 декабря.

Подготовил Александр Тихий.