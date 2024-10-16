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Канчельскис: «Почему Черчесову задают вопросы на казахском? Где переводчик? Он же всего месяц там работает» эксклюзив

16 Октября 2024 • 19:22 Комментировать (1)
Казахстан
...
Австрия
14.11 18:00

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о перспективах Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

- Что происходит с Черчесовым в Казахстане? Результата нет, да еще и настроил против себя общественность ответами на пресс-конференции…

- Если вы про последний случай, то у меня нет однозначного мнения на этот счет.

- Почему?

- Да, возможно, реплика Черчесова про то, что журналист задал ему вопрос «на французском», кого-то задела. Но надо же во всем разобраться, выслушать обе стороны. Ему задают на казахском – он не может ответить. Это же не правильно, так?

- С чьей стороны неправильно?

- Считаю, в таком случае должен быть переводчиком.

- Думаете, Черчесова таким образом провоцируют?

- Ну… Наверное. Не без этого. Но сейчас утверждать однозначно сложно.

- А стоило ли тогда Черчесову шутить про «французский язык»?

- Я не был на пресс-конференции. Надо смотреть контекст. Как ему задали вопрос на казахском, каким тоном? Правда ли, что журналист сидел в майке «ПСЖ»? Не видел, не знаю, только читал. Просто сейчас не надо огульно критиковать Черчесова за этот эпизод. Дайте человеку время выучить казахский. Дайте хотя бы полгода, а потом уже задавайте вопросы на казахском.  Он там работает только месяц. Конечно, не ответит на такие вопросы. Не выучит язык за такой срок. Если его спрашивают по-казахски,  что он должен был ответить?

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- Значит, у Черчесова своя правда?

- Ну… Если вас сейчас спросят на казахском, вы же не ответите, так?

- Почему сборная под руководством Черчесова так невзрачно выступает?

- Надо находиться внутри, чтобы лучше понять ситуацию.

- При Адиеве был результат.

- Не спорю. Но тому есть объяснение.

- Какое?

- Не хочу умалять заслуг Адиева. Но при нем сборная играла дома на искусственном поле, «ловила» соперников. Я видел его, оно в ужасном состоянии, соперник сразу теряет все свое преимущество. Казахстан в том числе и за счет поля набирал очки. Сейчас сборная выступает на стадионе «Кайрат». Таим прекрасное поле естественного покрытия. На нем легче созидать, соперники лучше комбинируют, взламывают оборону казахов. То есть Казахстан лишился своего прежнего козыря, команде надо перестраиваться.

- Эти результаты сильно ударят по тренерской репутации Черчесова?

- Ну… Такова тренерская доля. В Венгрии у него получилось, в Казахстане – пока не очень. Много факторов, всей картины я не знаю.

Александр Сычёв

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана Андрей Канчельскис ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Vandalism
16 Октября 2024 в 19:42
да просто черчес всегда был быдланом и остался им. его мозг не в состоянии понять, что если ты находишься в другой стране, то никто не обязан задавать тебе вопрос на том языке, которым ты владеешь. приехал в казахстан работать и удивляется что там говорят на казахском! и ведь нормальный человек просто попросил бы перевести, сославшись на незнание языка. но нет, наш "великий" осетинский герой начал быдланить в своем стиле - пытаясь поддеть журналиста (который имеет право сидеть в футболке ПСЖ и любого другого клуба, может он болеет за них). с таким поведением как у Саламыча ему только на рынке чебуреки продавать, а не сборной или клубом в другой стране руководить
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