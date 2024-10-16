Гари Невилл не поддержал назначение Тухеля тренером сборной Англии

Новым главным тренером сборной Англии станет Томас Тухель. Немецкий специалист приступит к этой работе в обозримом будущем – в начале 2025 года. Известный в прошлом футболист Гари Невилл не поддержал решение Футбольной ассоциации Англии назначить Тухеля.

«Думаю, мы наносим вред сами себе. На мой взгляд, были проигнорированы выдающиеся кандидаты из Англии», - сказал Невилл Sky Sports в числе прочего.

Как известно, вскоре после летнего чемпионата Европы – 2024 пост главного тренера сборной Англии покинул Гарет Саутгейт. На временной основе с «тремя львами» этой осенью работает Ли Карсли.