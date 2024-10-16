Тухель произнёс слова Пеле после назначения в сборной Англии

Томас Тухель был назначен главным тренером сборной Англии. Правда, немецкий специалист приступит к работе не сразу, а в 2025 году. На своей первой пресс-конференции Тухель произнёс фразу легендарного Пеле.
«Великий Пеле сказал: «Уэмбли – это сердце, столица и храм футбола». Я думаю, что он был абсолютно прав», - сказал Тухель журналистам.
Контракт Томаса Тухеля с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан на полтора года. По словам немецкого специалиста, такой срок трудового соглашения он считает рациональным.
Добавим, что сейчас со сборной Англии на временной основе работает Ли Карсли.
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