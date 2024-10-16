Линекер рассказал, чего ожидает от сборной Англии при Тухеле

Известный в прошлом футболист Гари Линекер поделился своими мыслями о назначении Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии. В среду было объявлено о том, что Тухель начнёт работать с «тремя львами» в 2025 году.

«Тухель – это другой тип тренера по сравнению с Саутгейтом. Он будет более агрессивным с точки зрения игры в атаке. Тухель тактически мудр, и я думаю, что он будет ставить более атакующий стиль, чем было при Саутгейте. Будет интересно посмотреть, сможет ли Томас заставить команду сплотиться и поверить в себя», - цитирует Линекера BBC.

Добавим, что в следующем году в Европе стартует отбор на чемпионат мира – 2026.