Черчесова оштрафовали в Казахстане

Станислав Черчесов столкнулся с критикой после неуместной шутки на пресс-конференции в ответ на вопрос на казахском языке. В итоге российского специалиста наказали – Черчесов был оштрафован. Об этом рассказал Адилет Барменкулов – глава Казахстанской федерации футбола.

«Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», - цитирует Барменкулова BaigeNews.kz.

Под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана провела в Лиге наций уже четыре матча. В них команда ни разу не победила и даже не смогла забить ни одного гола (0:0, 0:3, 0:4, 0:1).

В ноябре сборная Казахстана сыграет против Австрии и Норвегии.

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