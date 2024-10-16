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Тухель: «Уверен, что мы сможем что-то привнести в сборную Англии»

16 Октября 2024 • 16:42 Комментировать

Томас Тухель, который с 2025 года будет работать со сборной Англии, дал комментарий по поводу состава команды и своих целей.

«Футболисты доказали свой уровень. Их стабильность впечатляет. У нас есть игроки, которые изо дня в день конкурируют в лучших лигах мира. Нам понадобится везение и импульс, отсутствие травм и так далее. Мы уверены, что сможем что-то привнести, учитывая наш опыт в клубном футболе – он должен помочь. Мы должны соответствовать установленным стандартам», - сказал Тухель на пресс-конференции.

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта доходила до финала на двух последних чемпионатах Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Томас Тухель
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