Тухель: «Я не обсуждал с Кейном работу в сборной Англии»

С 2025 года главным тренером сборной Англии будет Томас Тухель, о чём было официально объявлено в среду. На пресс-конференции Тухель ответил на вопрос, обсуждал ли он работу с капитаном команды – с Гарри Кейном. Ранее Тухель и Кейн пересекались в «Баварии».

«Я ни с кем это не обсуждал. Мы держали всё в тайне. Я не говорил с Кейном или Саутгейтом. Я никогда этого не делаю, поскольку полагаюсь на своё мнение и свою точку зрения.

Вы знаете, как высоко я думаю о Кейне, и как упорно я боролся, чтобы привести его в «Баварию». Он на пути к тому, чтобы стать легендой английского футбола», - сказал Тухель журналистам.

Кейн отреагировал на назначение Тухеля в сборную Англии