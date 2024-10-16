Кейн отреагировал на назначение Тухеля в сборную Англии

В среду Футбольная ассоциация Англии объявила имя нового главного тренера национальной команды. С 2025 года рулевым «трёх львов» будет Томас Тухель. На выбор главного тренера отреагировал нападающий Гарри Кейн.

«С нетерпением жду возможности снова поиграть под руководством этого тренера», - написал Кейн в социальных сетях.

Стоит сказать, что ранее Томас Тухель уже работал в Англии – немецкий специалист возглавлял «Челси». А с Кейном Тухель пересекался в «Баварии».

Добавим, что в ноябрьских матчах Лиги наций со сборной Англии продолжит на временной основе работать Ли Карсли. «Три льва» сыграют против Греции и Ирландии.