Тухель объяснил срок своего контракта в сборной Англии

С 2025 года главным тренером сборной Англии будет Томас Тухель. Немецкий специалист высказался о контракте, который он заключил с Футбольной ассоциацией Англии.

«Контракт рассчитан на 18 месяцев. После этого мы договорились вместе сесть и посмотреть. У меня есть хороший опыт с контрактами на полтора года. Но я работаю с прицелом на долгосрочную перспективу! При контракте на 18 месяцев ты требуешь от себя максимальной концентрации. Это хороший срок контракта, ведь мы будем сосредоточены. Это рациональный подход», - сказал Тухель на пресс-конференции.

Осенью со сборной Англии на временной основе работал Ли Карсли.