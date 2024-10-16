На пост тренера сборной Англии было около десяти кандидатов – директор Буллингем

С 2025 года главным тренером национальной сборной Англии будет Томас Тухель. На пресс-конференции комментарий по поводу других кандидатов дал Марк Буллингем – исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии.

«Весь процесс был конфиденциальным. Я понимаю, что это иногда огорчает людей, но нам нужно было действовать конфиденциально – для нас и, что ещё важнее, для кандидатов. Мы провели переговоры примерно с десятью тренерами, в том числе с некоторыми кандидатами из Англии», - сказал Буллингем на пресс-конференции.

После Евро-2024 пост главного тренера сборной Англии покинул Гарет Саутгейт. На временной основе команду принял Ли Карсли.