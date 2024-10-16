Тухель извинился перед фанатами сборной Англии сразу после назначения

Решение назначить на должность главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля оценили далеко не все фанаты «трёх львов». На пресс-конференции немецкий специалист дал комментарий на этот счёт.

«Извините, что у меня немецкий паспорт. Возможно, фанаты ощущали мою страсть к Премьер-лиге и к стране – мне нравилось жить и работать в Англии. Надеюсь, я смогу убедить их и показать, насколько я горд получить должность тренера сборной Англии», - сказал Тухель.

Как известно, ранее в Англии Томас Тухель тренировал лондонский «Челси». К работе с национальной сборной немец приступит в 2025 году.

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