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Роналду рвал и метал после финального свистка – известна причина

16 Октября 2024 • 13:21 Комментировать (1)
Шотландия
0:0
Португалия

Сборная Португалии не смогла продолжить серию побед в Лиге наций. Во вторник вечером команда Роберто Мартинеса добилась лишь ничьей в гостях у Шотландии (0:0). После финального свистка капитан «европейских бразильцев» Криштиану Роналду буквально рвал и метал. Звёздный форвард активно выражал свои претензии к арбитрам. Дело в том, что судья дал свисток и не позволил Португалии выполнить последний угловой удар.

В следующем месяце сборная Португалии проведёт в Лиге наций оставшиеся два матча сезона. Команда Роберто Мартинеса сыграет против Польши (15 ноября) и Хорватии (18 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
16 Октября 2024 в 13:31
Метал?.. 🤔.. А чё - опять шарфы Хиляля были?.. А-ха-ха-ха.. 🤭😆😂
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