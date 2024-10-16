Роналду рвал и метал после финального свистка – известна причина

Сборная Португалии не смогла продолжить серию побед в Лиге наций. Во вторник вечером команда Роберто Мартинеса добилась лишь ничьей в гостях у Шотландии (0:0). После финального свистка капитан «европейских бразильцев» Криштиану Роналду буквально рвал и метал. Звёздный форвард активно выражал свои претензии к арбитрам. Дело в том, что судья дал свисток и не позволил Португалии выполнить последний угловой удар.

В следующем месяце сборная Португалии проведёт в Лиге наций оставшиеся два матча сезона. Команда Роберто Мартинеса сыграет против Польши (15 ноября) и Хорватии (18 ноября).

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