«Тёмный день для Англии»: Газета раскритиковала назначение Тухеля в сборную

С начала 2025 календарного года Томас Тухель будет главным тренером сборной Англии. Судя по всему, не все англичане обрадовались решению Футбольной ассоциации назначить немецкого специалиста.

«Тёмный день для Англии», - с таким заголовком вышел новый выпуск газеты Daily Mail.

Стоит сказать, что ранее в Англии Томас Тухель тренировал «Челси». Последним же местом работы немецкого специалиста была «Бавария» - мюнхенский клуб Тухель покинул по завершению сезона 2023/2024.

В настоящий момент со сборной Англии на временной основе работает Ли Карсли. Команда набрала девять очков в четырёх матчах сезона Лиги наций.