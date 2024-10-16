Тухель – третий в истории тренер сборной Англии не из Великобритании

В среду было официально объявлено о том, что новым главным тренером сборной Англии станет Томас Тухель. Немецкий специалист примет «трёх львов» не сразу, а с начала следующего календарного года.

Журналисты ESPN обратили внимание на тот факт, что Тухель стал только третьим в истории тренером сборной Англии не из Великобритании. Немец пополнил короткий список, в котором ранее числились Свен-Йоран Эрикссон и Фабио Капелло.

Добавим, что в ноябре со сборной Англии на временной основе продолжит работать Ли Карсли. Именно он завершит с командой основную часть текущего сезона Лиги наций.