Тренер Испании прокомментировал победу над Сербией

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о поединке против команды Сербии в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги наций. «Красная фурия» выиграла со счетом 3:0.
«Мне понравилась наша игра. Хочу, чтобы команда продолжала выступать так же. Это был полноценный матч на высоком уровне. Мы продолжаем строить команду. Сейчас у нас много отличных футболистов. Команда настроена выиграть оставшиеся матчи в группе и выйти в плей-офф», - передает слова главного тренера пресс-служба УЕФА.
После четырех матчей испанская команда набрала десять баллов и занимает первое место в своем квартете.
Бан пользователя