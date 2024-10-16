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Тренер Испании прокомментировал победу над Сербией

16 Октября 2024 • 10:22 Комментировать

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о поединке против команды Сербии в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги наций. «Красная фурия» выиграла со счетом 3:0.

«Мне понравилась наша игра. Хочу, чтобы команда продолжала выступать так же. Это был полноценный матч на высоком уровне. Мы продолжаем строить команду. Сейчас у нас много отличных футболистов. Команда настроена выиграть оставшиеся матчи в группе и выйти в плей-офф», - передает слова главного тренера пресс-служба УЕФА.

После четырех матчей испанская команда набрала десять баллов и занимает первое место в своем квартете.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис де ла Фуэнте
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