Тренер Испании прокомментировал победу над Сербией

«Мне понравилась наша игра. Хочу, чтобы команда продолжала выступать так же. Это был полноценный матч на высоком уровне. Мы продолжаем строить команду. Сейчас у нас много отличных футболистов. Команда настроена выиграть оставшиеся матчи в группе и выйти в плей-офф», - передает слова главного тренера пресс-служба УЕФА.