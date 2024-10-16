Бернарду Силва объяснил, почему Португалия не победила Шотландию

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал ничейный результат в поединке группового этапа Лиги наций против команды Шотландии.
«Нашей команде не хватило нескольких вещей. Мы проводили атаки не в подходящие моменты, показали слабую интенсивность. Команда всегда должна нести ответственность за результат, будь то ничья или поражение. Выходя на поле, мы отвечаем за результат», - передает слова хавбека Record.
Напомним, что поединок между португальцами и шотландцами завершился нулевой ничьей. По итогам четырех туров Португалия с десятью очками занимает первое место, а Шотландия идет четвертой.
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