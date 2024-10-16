Бернарду Силва объяснил, почему Португалия не победила Шотландию

«Нашей команде не хватило нескольких вещей. Мы проводили атаки не в подходящие моменты, показали слабую интенсивность. Команда всегда должна нести ответственность за результат, будь то ничья или поражение. Выходя на поле, мы отвечаем за результат», - передает слова хавбека Record.