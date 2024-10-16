Криштиану Роналду двумя словами прокомментировал ничью Португалии в Лиге наций

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду двумя словами прокомментировал ничейный результат в поединке группового этапа Лиги наций против команды Шотландии.

«Держаться вместе», - оставил сообщение 39-летний нападающий в своих социальных сетях.

Напомним, что встреча Португалии и Шотландии завершилась вничью со счетом 0:0. В этом матче прервалась голевая серия Криштиану за национальную команду.

После четырех проведенных матчей португальская сборная набрала десять баллов и лидирует в своей группе. Что касается Шотландии, то команда заработала всего одно очко и находится на четвертом месте.