Тренер Португалии прокомментировал ничью с Шотландией

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о ничейном результате поединка против Шотландии. Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Наш соперник пытался играть активно, но после 60 минут перешел на защиту низким блоком. Мы завершили эту встречу без пропущенных мячей, команда контролировала ход встречи. Однако нам не хватало реализации в завершающей стадии и креатива в штрафной соперника», - передает слова специалиста A Bola.
По итогам четырех поединков Португалия с десятью баллами лидирует в таблице своей группы. Шотландия, в свою очередь, с одним очком располагается на четвертой позиции.
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