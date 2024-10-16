Тренер Португалии прокомментировал ничью с Шотландией

«Наш соперник пытался играть активно, но после 60 минут перешел на защиту низким блоком. Мы завершили эту встречу без пропущенных мячей, команда контролировала ход встречи. Однако нам не хватало реализации в завершающей стадии и креатива в штрафной соперника», - передает слова специалиста A Bola.