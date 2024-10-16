Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Испании не проигрывает в 19 подряд официальных матчах

16 Октября 2024 • 03:02 Комментировать
Испания
3:0
Сербия

Сборная Испании продлила беспроигрышную серию, одолев в родных стенах соперников из Сербии (3:0).

Команда Луиса де ла Фуэнте взяла верх благодаря точным ударам Эмерика Лапорта, Альваро Мораты и Алекса Баэны. Если не считать товарищеские встречи, испанцы не знают поражений уже в 19 играх кряду. При этом «красная фурия» выиграла 17 встреч, ещё однажды была зафиксирована ничья (0:0 с той же Сербией в сентябре), а в одном случае победа была добыта в серии пенальти (над Хорватией в июне 2023). 

Последнее на данный момент поражение Испании в официальном матче нанесли шотландцы, одолевшие будущих чемпионов Европы в марте прошлого года (2:0).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис де ла Фуэнте

Новости по матчу

Сегодня, 16 Октября
03:02
Сборная Испании не проигрывает в 19 подряд официальных матчах
01:02
Де ла Фуэнте рассказал, кого считает вторым лучшим игроком в мире после Родри
00:39
Мората прокомментировал свой промах с пенальти
15 Октября
23:25
Мората не реализовал 4 из 7 последних пенальти
21:15
Испания - Сербия: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
20:38
Руис и Мората — в стартовом составе сборной Испании на матч с Сербией
14:48
Актуальная ставка и прогноз на матч Испания — Сербия Лиги наций — 15 октября 2024
02:02
Испания - Сербия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
14 Октября
21:52
Надёжная ставка и прогноз на матч Испания — Сербия Лиги наций УЕФА — 15 октября 2024
21:22
Прогноз на точный счёт матча Испания — Сербия Лиги наций — 15 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Роналду установил очередной рекорд в футболе Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово «Удивительно»: Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны» Холанн собрался в Испанию
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы У Мбаппе проблемы с алкоголем Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100
Спортивные новости
Минское «Динамо» выдало камбэк против ЦСКА в тысячном матче Шипачёва Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Испания Испания
Сербия Сербия
3
0
Видео
Окончен
Шотландия Шотландия
Португалия Португалия
0
0
47.00 1.04 11.50
Видео
Окончен
Косово
Кипр Кипр
3
0
Видео
Окончен
Северная Ирландия Северная Ирландия
Болгария Болгария
5
0
Видео
Окончен
Польша Польша
Хорватия Хорватия
3
3
15.00 1.05 39.00
Видео
Окончен
Швейцария Швейцария
Дания Дания
2
2
20.00 1.04 33.00
Видео
Окончен
Беларусь Беларусь
Люксембург Люксембург
1
1
24.00 1.04 25.00
Видео
Окончен
Литва Литва
Румыния Румыния
1
2
100.00 19.00 1.02
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Октября
03:02 · Лига наций УЕФА
Сборная Испании не проигрывает в 19 подряд официальных матчах
02:13 · Лига наций УЕФА
Леау прокомментировал ничью в матче Португалии с Шотландией
02:06 · Англия. Премьер-лига
​Спаллетти: «Тонали - просто машина»
01:58 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Польши объяснил, почему Левандовски не вышел в старте
01:21 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Манчестер Сити» Ортега ответил на вопрос о невызове в сборную Германии
01:11 · Германия. Бундеслига
Кейн прокомментировал назначение Тухеля тренером сборной Англии
01:02 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте рассказал, кого считает вторым лучшим игроком в мире после Родри
00:50 · Англия. Премьер-лига
Первым выбором сборной Англии был Гвардиола, а не Тухель
00:39 · Лига наций УЕФА
Мората прокомментировал свой промах с пенальти
00:29 · Чемпионат мира 2026
Тухель получит бонус, если выиграет ЧМ-2026 со сборной Англии
15 Октября
23:54 · Лига наций УЕФА
Голевая серия Роналду подошла к концу
23:45 · Лига наций УЕФА
Сборная Румынии идёт без потерь после волевой победы в Литве
23:43 · Лига наций УЕФА
Команда Косова устроила разгром киприотам
23:42 · Лига наций УЕФА
Поляки пропустили 3 гола за 5 минут от Хорватии, но не проиграли
23:42 · Лига наций УЕФА
Сборная Северной Ирландии забила 5 мячей лидировавшим болгарам
23:39 · Лига наций УЕФА
Сборная Швейцарии набрала первое очко, не проиграв датчанам
23:35 · Англия. Премьер-лига
Реднапп высказался против назначения Тухеля в сборную Англии
23:25 · Италия. Серия А
Мората не реализовал 4 из 7 последних пенальти
22:33 · Испания. Ла Лига
Модрич намерен сыграть на ЧМ-2026 в 40 лет
22:25 · Лига наций УЕФА
Хорваты забили полякам три гола за шесть минут
22:15 · Лига наций УЕФА
Стала известна длительность контракта Тухеля со сборной Англии
22:00 · Лига наций УЕФА
Спортивный директор Германии объяснил, почему в сборную пригласили Лено
21:48 · Германия. Бундеслига
Маттеус назвал топ-10 игроков в истории сборной Германии: Нойер – пятый, Кроос – седьмой
21:23 · Италия. Серия А
Наппи: «Пока рано что-то говорить об этой сборной Италии» эксклюзив
21:21 · Лига наций УЕФА
Названа зарплата Тухеля в сборной Англии
Все новости