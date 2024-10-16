Сборная Испании не проигрывает в 19 подряд официальных матчах

Сборная Испании продлила беспроигрышную серию, одолев в родных стенах соперников из Сербии (3:0).

Команда Луиса де ла Фуэнте взяла верх благодаря точным ударам Эмерика Лапорта, Альваро Мораты и Алекса Баэны. Если не считать товарищеские встречи, испанцы не знают поражений уже в 19 играх кряду. При этом «красная фурия» выиграла 17 встреч, ещё однажды была зафиксирована ничья (0:0 с той же Сербией в сентябре), а в одном случае победа была добыта в серии пенальти (над Хорватией в июне 2023).

Последнее на данный момент поражение Испании в официальном матче нанесли шотландцы, одолевшие будущих чемпионов Европы в марте прошлого года (2:0).