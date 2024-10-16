Леау прокомментировал ничью в матче Португалии с Шотландией

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау дал интервью после завершения матча Лиги наций против Шотландии (0:0).

Футболист «Милана» вышел на замену на 61-й минуте выездного для португальцев поединка, но не помог команде вскрыть оборону соперников.

«Нам не была гарантирована победа, как многие ждали, и мы знали, что в гостях против Шотландии придётся нелегко. Мы сохранили прежнюю интенсивность, но были не слишком эффективны у чужих ворот. Соперник оборонялся компактно, пространства было мало», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Леау, отметившегося результативной передачей в предыдущей встрече с Польшей (3:1).