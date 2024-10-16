Первенство Холанна, культурный отдых Мбаппе, отрицательный успех Черчесова: Какой была Лига наций в октябре

Состоялись третий и четвёртый туры в групповом этапе Лиги наций УЕФА. О том, как провели (или заместили) их ведущие европейские сборные и некоторые медийные лица, – в материале «Евро-Футбол.Ру».

Круглые сотни Роналду с пенальти, неудачи Мораты с пенальти

Криштиану Роналду 200-й раз вышел в стартовом составе сборной Португалии – выпало это событие на матч против Шотландии. Но не забил в этой игре никто – ни Роналду, ни другие (0:0). Зато за три дня до этого Криштиану прописал 906-й гол в карьере – досталось полякам (общий счёт 3:1). Это была для него 100-я победа в составе сборной Португалии.

Хорваты взяли волевой успех над шотландцами, изрядно понервничав в добавленное время, а потом устроили явно нескучные 3:3 с Польшей. Модрич со 182 матчами за европейскую сборную находится в погоне за лидером по этому показателю Роналду (216 матчей). 39-летние ветераны не собираются вешать бутсы на гвоздь.

Испания без надолго травмированных Родри и Карвахаля обыграла Данию минимально (1:0), а вот Сербию разгромила (3:0). Может, Морате стоит на время отказаться от исполнения пенальти по ходу матчей? А то в последнее время это плохо у него получается. Не забив датчанам с одиннадцатиметрового, Альваро забил им с игры, однако осадочек остался.

Мальдини дебютирует, а Тедеско близится к отставке?

Бельгия опять не выиграла у топовых соперников. Хотя против Италии отыгралась с 0:2. Произошло это, когда «скуадра адзурра» осталась вдесятером из-за удаления Пеллегрини. Но Тедеско сказал, что при полных составах отыграться было бы легче. Против Франции, когда та осталась вдесятером (красную карточку получил Тчуамени) «красные дьяволы» не отыгрались – 1:2. При 0:0 там смазал пенальти Тилеманс.

Явный аутсайдер группы 2 Лиги А – Израиль, проигравший по 1:4 и Франции, и Италии. В сборную Франции не был вызван Мбаппе, «здорово» отдохнувший в ресторане и в ночном клубе. Вообще фон вокруг него сгустился чёрными тучами – поговаривают, что Киллиан ещё чересчур увлекается алкоголем, плюс его вроде как подозревают в изнасиловании… За сборную Италии дебютировал Даниэль Мальдини, продолжив цепочку по отцовской линии от Чезаре и Паоло.

Эксперименты Нагельсманна, расцвет Грилиша

Сборная Германии теперь без Нойера, серьёзно травмирован тер Штеген – за «бундестим» дебютировал 34-летний вратарь Бауманн. Кроме того, Нагельсманн дал поиграть какое-то время и Кляйндинсту, и Буркардту, и Левелингу. Ундав оформил дубль в ворота Боснии и Герцеговины (2:1), а как раз Левелинг огорчил Нидерланды (1:0). Голландцы до этого в меньшинстве без удалённого ван Дейка вырвали ничью у Венгрии (1:1).

Англии дома проиграла, а в гостях выиграла. Казалось, Беллингем в конце матча с Грецией на «Уэмбли» спас «трёх львов» от поражения, но англичане умудрились пропустить в добавленное время от Павлидиса (1:2) . С другой стороны, что удивительного, если у Греции четыре победы в четырёх матчах? Да и в Финляндии Англия исправилась – победила 3:1. Кейн молчал – не забивал. А вот Грилиш расцвёл при Карсли – глядишь, уболтает того остаться?

Отрицательно впечатляет сборная Казахстана при Станиславе Черчесове. В очередные разы она проиграла – Австрии (0:4) и Словении (0:1). Что сделал Саламыч? Правильно – включил привычный «антикриз» в общении с журналистами. Как в этой же группе Холанн? Стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии, оформивший дубль в ворота Словении (3:0). Но потом разделил с партнёрами горечь крупного поражения от Австрии (1:5).

Кирилл Иванцов